Главный специалист требуется в пресс-службу УМВД России по Псковской области

В пресс-службу управления МВД России по Псковской области требуется главный специалист (вольнонаемный работник), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.
Требования к соискателю:
- Высшее образование;
- Уверенное владение ПК;
- Умение ориентироваться в информационных потоках (СМИ, социальные сети, telegram-каналы);
- Коммуникабельность, ответственность.
Условия труда:
- График работы: 5/2.
- Оплачиваемый отпуск.
- Бесплатное медицинское обслуживание.
- Заработная плата при собеседовании.
- Материальное премирование.
По всем вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 8 (8112) 59-24-64, 59-20-93.