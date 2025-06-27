Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Бизнес В Великих Луках
нейросети для предпринимателей
Легким десертам — легкая сметана
Что делать При укусе клеща
Псковская область 80-летие Победы
Господин Рейтингомер
Жить в Атмосфере
Псков Летние террасы
ПЛН 25 лет
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Лев в клетке
Рай В шалаше
Правила электробезопасности
ТОС инструкция применения
Задержание ректора ПсковГУ
 
 
 
ещё Общество 27.06.2025 15:060 Явного потепления в Псковской области не ожидается – синоптики 28.06.2025 14:430 Врач перечислила признаки панической атаки 28.06.2025 14:200 Минюст РФ: автотехнические и товароведческие экспертизы проводятся чаще всего 28.06.2025 13:540 Псковская область будет сотрудничать с Роскачеством 28.06.2025 13:400 Александр Котов молодёжи: Вперёд, навстречу новым свершениям и великим делам! 28.06.2025 13:080 Выплаты на ипотеку для многодетных семей в России могут вырасти вдвое
 
 
 
Самое популярное 24.06.2025 12:420 Двухлетнего ребенка швырнули головой об пол в аэропорту Шереметьево 25.06.2025 14:336 Жизнь без мобильного интернета: проверка на прочность 22.06.2025 21:000 Фотофакт: Автосервис горит в Пскове 26.06.2025 08:320 Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной 24.06.2025 15:541 Интерактив: Вандалы рушат исторические стены?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Врач перечислила признаки панической атаки

28.06.2025 14:43|ПсковКомментариев: 0

Паническая атака проявляется в нарушениях темпа и ритма дыхания, спастических или разбалансированных моторных реакциях, тахикардии и гипертермической реакции, рассказала доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Минздрава России Вера Никишина.

Врач уточнила, что панические атаки — это острые эмоциональные состояния, они могут быть симптомами тревожных, посттравматических расстройств или расстройств адаптации.

«Паническую атаку ни с чем не перепутаешь, несмотря на то, что в ее манифестации могут быть полярные, противоположные по своим проявлениям состояния. Например, у кого-то паническая атака включает в себя моторную и аффективную расторможенность, проявляющуюся в метаниях, в хаотических движениях, в возгласах и плаче, в акцентах каких-то соматических состояний, то есть "нечем дышать", "я умираю". Но в целом такая версия атаки достаточно распространенная», — пояснила она.

Также есть второй вариант панической атаки с преимущественно тормозными проявлениями, когда человек ложится, садится, сворачивается в клубочек и пытается подать сигнал о тягостности своего состояния, рассказала Никишина.

Специалист отметила, что в двух вариантах панических атак всегда есть физиологические проявления: нарушения темпа, ритма дыхания, вегетативные нарушения, спастические или разбалансированные моторные реакции, тахикардия, гипертермические реакции, пишет РИА Новости.

«От встречи с панической атакой никто не застрахован. У каждого паническая атака может спонтанно возникнуть на фоне острого аффекта или посттравматических переживаний. И общим является то, что люди ее маркируют как "конец жизни". Описания момента самой атаки звучат от первого лица приблизительно так: "Мне казалось, что я умираю", "Мне казалось, что это никогда не кончится, и я не понимаю, что со мной случилось"», — добавила врач.

Именно субъективная беспомощность является эпицентром панической атаки, пояснила специалист. Так как атака возникает неожиданно, нужно иметь какие-то инструменты и приемы, которые помогли бы пережить ее с наименьшими потерями.

«Здесь достаточно полезны будут приемы регулируемого дыхания. Но есть одно "но". В момент, когда атака стартует, использовать прием неподготовленным будет невозможно. Изначально у всех тех, у кого нет атак и никогда не было, в активном опыте должны быть приемы регулируемого дыхания», — рассказала Никишина.

Врач добавила, что людям с панической атакой могут помочь приемы спастического напряжения, когда человек проявляет максимально возможное мышечное усилие и резкое расслабление.

«Мышечное усилие конечностей, например, сжатие и расслабление при множественности повторов. Вот это переключение внимания на действие или дыхание дает возможность сократить длину атаки и уменьшить ее интенсивность», — отметила специалист.

В случае, если кто-то из близких столкнулся с панической атакой, не следует спрашивать, что случилось и как помочь, не нужно пугаться и быть растерянным, подчеркнула врач.

«В момент панической атаки человек сам себе не хозяин. Здесь функция близкого может быть настроенная на перехват, регуляцию состояния, поскольку сам человек регулировать свое состояние во время панической атаки категорически не может. Но для этого тоже нужны навыки», — заключила Никишина.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какое событие лета для вас самое ожидаемое?
В опросе приняло участие 238 человек
28.06.2025, 15:520 Танцевальный мастер-класс организовали в центре Пскова. ВИДЕО 28.06.2025, 15:470 Турниры для зрителей проходят на фестивале «Довмонт Псковский» 28.06.2025, 15:400 На сайте «Михайловского» открыта виртуальная экскурсия по выставке «Быть достойными Великой Победы» 28.06.2025, 15:180 Культурно-просветительская программа стартовала на фестивале «Довмонт Псковский»
28.06.2025, 15:140 Второй день ярмарки «Виноград» проходит в Пскове  28.06.2025, 14:530 Коллектив «Вольный ветер» выступает на фестивале «Довмонт Псковский». ФОТО 28.06.2025, 14:430 Врач перечислила признаки панической атаки 28.06.2025, 14:200 Минюст РФ: автотехнические и товароведческие экспертизы проводятся чаще всего
28.06.2025, 13:540 Псковская область будет сотрудничать с Роскачеством 28.06.2025, 13:400 Александр Котов молодёжи: Вперёд, навстречу новым свершениям и великим делам! 28.06.2025, 13:170 Бои реконструкторов проходят в центре Пскова 28.06.2025, 13:080 Выплаты на ипотеку для многодетных семей в России могут вырасти вдвое
28.06.2025, 12:520 Светлана Мельникова: Хрустальный меч Князя Довмонта - это историческое произведение искусства 28.06.2025, 12:470 Подростки стали чаще искать работу, заявили эксперты 28.06.2025, 12:370 Площадки с мастер-классами работают на фестивале «Довмонт Псковский» 28.06.2025, 12:200 Ярмарка местных фермеров на «Винограде». ФОТОРЕПОРТАЖ
28.06.2025, 12:000 Фестиваль «Довмонт Псковский» стартовал в самом центре города 28.06.2025, 11:530 Долг Google в России за несколько месяцев вырос до 27,2 миллиарда рублей 28.06.2025, 11:400 Фестиваль «Довмонт Псковский» состоится уже через 20 минут 28.06.2025, 11:160 Страны Балтии уведомили ООН о выходе из конвенции по запрету противопехотных мин
28.06.2025, 11:060 Новый проект для участия в грантовом конкурсе готовят в Островском районе 28.06.2025, 10:360 «Единая Россия» собирает предложения избирателей, которые войдут в новую народную программу партии 28.06.2025, 10:180 День открытия четвертой ярмарки «Виноград» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 28.06.2025, 10:000 «Довмонт Псковский»: зрелищное событие музейного лета стартует в Кремле через 2 часа
28.06.2025, 09:400 В России предложили открыть онлайн-витрину отечественного вина 28.06.2025, 09:171 В Госдуме рассказали, что нужно для оживления YouTube в России 28.06.2025, 09:000 День молодежи отмечают в России 28 июня 27.06.2025, 23:380 Два человека пострадали в «Лада Гранте», не пропустившей грузовик на улице Поземского
27.06.2025, 23:240 Команда «Камбаламба» из Пскова прошла в полуфинал Первой лиги КВН 27.06.2025, 22:000 Причину упадка тестостерона у мужчин на 30% объяснила эксперт 27.06.2025, 21:410 Цифровая маркировка упростила выход фермеров на легальный рынок 27.06.2025, 21:210 Первый образец отреставрированного керамического изразца Троицкого собора представили псковичам
27.06.2025, 21:020 Эксперт предупредила об угрозах из-за питания фастфудом в дождь 27.06.2025, 20:380 Как сплести кольчугу, рассказали в Псковском музее 27.06.2025, 20:130 Госавтоинспекция объявила сплошные проверки водителей 27.06.2025, 19:480 РКН зарегистрировал почти 150 тысяч страниц с аудиторией более 10 тысяч человек
27.06.2025, 19:250 Житель Пыталовского района в ходе ссоры сломал знакомому два ребра 27.06.2025, 19:021 Минюст включил в реестр иноагентов еще шесть человек 27.06.2025, 18:420 Более 180 человек в Псковской области обратились в медицинские организации из-за присасывания клещей 27.06.2025, 18:224 Путин: зарплаты в России с начала года выросли на 4% в реальном выражении
27.06.2025, 18:020 В Псковской области обновляют дороги, ведущие к природным заповедникам 27.06.2025, 18:000 28 виноделен соберутся на псковской ярмарке «Виноград», организованной при поддержке Россельхозбанка 27.06.2025, 17:470 Ушедшую из дома девочку в черном топе разыскивают в Великих Луках 27.06.2025, 17:460 Жительница Дно сломала мужчине нос кружкой в бане и оказалась в суде 
27.06.2025, 17:410 Молодежь Псковской области может подать заявку на конкурс «Лидеры села» 27.06.2025, 17:410 Митрополит Матфей принял участие в торжествах в честь святителя Тихона в Белоруссии  27.06.2025, 17:370 Движение транспорта через железнодорожный переезд ограничат на участке Великие Луки - Опухлики-1 27.06.2025, 17:352 Мартину Ленгарт рекомендовали на должность судьи Псковского областного суда
27.06.2025, 17:350 «Люди труда»: Чему учит Псковский кооперативный техникум? ВИДЕО 27.06.2025, 17:330 Обряд «заговора на ведьму» совершат в Пушкинском заповеднике в ночь на Ивана Купалу 27.06.2025, 17:320 Молодежь составила менее 23% населения Псковской области 27.06.2025, 17:290 До +23 градусов и небольшие дожди прогнозируют в Псковской области 28 июня
27.06.2025, 17:250 Николай Козловский: Великие Луки сохраняют стабильное положение в ведущих секторах экономики 27.06.2025, 17:190 Студенты проголосовали, и теперь на логотипе у нас енот – директор Псковского кооперативного техникума 27.06.2025, 17:185 Отпустившей украинских наркокурьеров псковской судье сделали замечание 27.06.2025, 17:140 С наступлением тепла в Пскове начали высадку тысяч саженцев цветов
27.06.2025, 17:120 В квитанцию «Псковэнергосбыта» на юге региона включат оплату капремонта 27.06.2025, 17:000 Первенство и чемпионат Великих Лук по лыжероллерам и кроссу пройдут 28 июня 27.06.2025, 16:570 Членам профсоюзов в Пскове рассказали о программе долгосрочных сбережений 27.06.2025, 16:550 Активности для гостей любого возраста предложит на псковском фестивале «Движение улиц»
27.06.2025, 16:500 Интеллектуальное волонтерство станет темой лекции в Пскове 27.06.2025, 16:430 Началось строительство сетей для догазификации пыталовской деревни Вышгородок 27.06.2025, 16:410 Подозреваемую в соучастии в преступлении разыскивают в Великих Луках 27.06.2025, 16:400 Жительницу Пыталовского округа лишили свободы за удар ножом в спину знакомого
27.06.2025, 16:220 Последние дни текущей недели будут комфортными по погоде – Тала Нещадимова 27.06.2025, 16:210 Асфальт уложили на мосту через реку Лазавица в Великих Луках 27.06.2025, 16:191 В Псковском районе перезахоронили останки 15 воинов-освободителей 27.06.2025, 16:170 «Хайпожоры»: Мобильный коллапс, государственный Telegram и тренд на русские песни. ВИДЕО
27.06.2025, 15:530 Почти 200 случаев ВИЧ зарегистрировали в Псковской области за год 27.06.2025, 15:510 Псковских газовиков отметили благодарственным письмом губернатора Петербурга 27.06.2025, 15:450 Сувениры разработали специально для фестиваля «Довмонт Псковский». ФОТО 27.06.2025, 15:430 Тала Нещадимова: Понижение атмосферного давления Псковской области не грозит
27.06.2025, 15:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 июня 27.06.2025, 15:400 Капитальный ремонт проходит в средней школе №4 в Острове 27.06.2025, 15:370 Отчет о деятельности администрации Великих Лук за 2024 год представил Андрей Беляев 27.06.2025, 15:290 Средний размер автокредита в РФ снизился на 10%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru