Общество

Антон Мороз поздравил псковичей с Днем молодежи

Вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз поздравил всех причастных с Днем молодежи. Текст поздравления он опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Мороз / Telegram

«Этот праздник — про вас: энергичных, талантливых, целеустремлённых. Про тех, кто сегодня строит своё будущее и будущее всей нашей страны. Сегодня хочу не просто поздравить, но и поделиться хорошей новостью», - сказал победитель праймериз.

Антон Мороз напомнил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление, которое расширяет меры поддержки молодых семей.

Теперь право на выплату при рождении третьего или последующего ребёнка получат все молодые семьи региона — вне зависимости от места проживания. Ранее такая поддержка действовала только для сельской местности.

Размер единовременной выплаты — 300 тысяч рублей.

Возраст каждого из супругов — до 35 лет.

Обязательные условия — гражданство России и постоянное проживание в Псковской области.

Мера поддержки распространяется на семьи, где ребёнок родится с 1 января 2025 года.

«Уверен, это решение станет стимулом и опорой для многих молодых семей. Спасибо вам за то, что растите детей, создаёте бизнес, занимаетесь спортом, волонтёрством, работаете на благо своей малой родины. Вы — главная энергия региона и всей страны! Всё получится!» - подчеркнул Антон Мороз.