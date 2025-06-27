Общество

День молодежи отмечают в России 28 июня

День молодёжи России официально отмечается в стране в последнюю субботу июня, в этом году - 28 июня.

Свою историю праздник ведёт со времён существования СССР. До 1993 года он назывался «Днём советской молодёжи» и отмечался в последнее воскресенье июня, начиная с 1958 года. После распада СССР первый президент России перенёс празднование Дня молодёжи на 27 июня, а в 2023 году праздник перенесён на последнюю субботу июня.

В Псковской области численность населения в возрасте 14-35 лет на 1 января 2025 года составила 130,6 тысячи человек, или 22,7% всего населения.

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На День молодёжи, 28 июня, для жителей и гостей Пскова подготовлена насыщенная программа. В Доме молодежи будет множество активностей. Все они будут разделены на пространства: лекторий, зона ВФМ, пространства встреч, мастер-классов, предпринимательства, отдыха и другие.

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В 16:30 каждый желающий сможет встретиться с креативным директором Hate Agency, блогером, комикессой, участницей шоу «Рассмеши комика!» и пятого сезона «Comedy Баттл», видеоблогером, ведущей проекта «Гуд Морнинг», «Сметана ТВ» Евгенией Гришечкиной.

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Также в Доме молодежи будет работать площадка всемирного фестиваля молодежи и международного клуба дружбы.

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Помимо этого, 28 июня в псковском скейт-парке в сквере Александра Невского состоится Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц». Весь день будут проходить соревнования по восьми направлениям уличного спорта, а также показательные выступления приглашённых спортсменов