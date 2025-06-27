Общество

Александр Козловский: Именно молодёжь становится движущей силой прогресса

Сегодня в России отмечаются сразу два праздника – День молодежи и День изобретателей и рационализаторов, напомнил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Символично, что эти даты совпали: ведь именно молодёжь становится движущей силой прогресса, источником нестандартных решений и свежих идей. Рационализаторство, инженерное мышление, изобретательства – всё это органично соединяется с молодым взглядом на мир и стремлением к переменам.

Молодые инженеры, конструкторы, технологи и изобретатели – это настоящие строители будущего России. Они уверенно заявляют о себе в промышленности, науке, образовании и других ключевых сферах, отметил депутат.

«Сегодня нахожусь рядом с талантливыми ребятами из Псковской области – участниками молодежного форума «Инженеры будущего» и инженерной смены. Это уникальная площадка, где формируется поколение специалистов, готовых решать самые амбициозные задачи. Горжусь нашей молодежью – увлечённой, деятельной, способной! Позже поделюсь фотографиями.Поздравляю всех с праздником! Желаю веры в свои силы, смелости в реализации идей, поддержки единомышленников и заслуженного признания. С праздником, талантливая молодежь!» - заключил Александр Козловский.

В Псковской области в этом году проходит уже пятый региональный конкурс рационализаторов и изобретателей. Он стал важной площадкой для поддержки технического творчества, обмена лучшими практиками и продвижения инноваций.