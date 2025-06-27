Общество

Авиационные технологии осваивают великолукские школьники на форуме «Инженеры будущего»

Ребят из Великих Лук, которые отдыхают в инженерном лагере на форуме «Инженеры будущего» навестил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», основатель фонда «Земляки» Александр Козловский, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Вместе с супругой Жанной навестили ребят из Великих Лук, которые отдыхают в инженерном лагере на форуме "Инженеры будущего" в Тульской области. Поездку для ребят мы организовали с поддержкой благотворительного фонда "Земляки". Оля, Клим и Кирилл с горящими глазами рассказывали о лагерной жизни: спортивные игры, увлекательные лекции и, конечно, мастер-классы. Особенно отличился Клим, увлекающийся физикой: своими вопросами он держал всех лекторов в напряжении. Больше всего ребятам запомнилась работа в шатре "Вертолёты России", где они смогли прикоснуться к авиационным технологиям», - сообщил Александр Козловский.

На прощание они с супругой передали детям сладкие подарки от региональных отделений СоюзМаш России и «Единой России», а также пожелали яркого отдыха, полезных знаний и новых друзей.