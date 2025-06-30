Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции с Антоном Морозом: Открытый разговор на острые темы

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, которая стартует на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Большую пресс-конференцию для псковских журналистов проводит победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз.

Встреча пройдет в формате открытого разговора на острые темы. Победитель праймериз ответит на вопросы, касающиеся региональной политики и экономики, градостроительной деятельности и развития Пскова. Основная часть времени будет посвящена ответам на вопросы журналистов.