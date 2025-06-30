Общество

Власти введут новые госпошлины для мигрантов

С сентября 2025 года власти планируют ввести семь новых госпошлин для мигрантов, следует из законопроекта Минфина.. Документ согласовали профильные ведомства.

В частности, за постановку на учет по месту пребывания иностранцам теперь придется платить 500 рублей. Пошлину также предложили взимать за продление сроков: за временное пребывание — 1 тыс. рублей, за разрешение на работу — 4,2 тыс.

Предлагается ввести и сборы за выдачу дубликатов некоторых документов для иностранцев и внесение изменений в них. Это коснется разрешений на работу как для самих мигрантов, так и для компаний, привлекающих иностранцев, а также патентов. Чтобы получить копию документа или внести в него поправки, нужно будет заплатить 2,1 тыс. рублей. Вместе с тем выдача или переоформление патента будет стоить 4,2 тыс. рублей.

Сейчас для трудоустройства в РФ иностранцам нужно либо разрешение на работу (для въехавших по визе), либо патент (для безвизовых). За первый пошлина уже предусмотрена, а за второй — нет, хотя, по сути, это аналогичный документ.

Кроме того, Минфин предлагает вдвое повысить размер госпошлины за регистрацию иностранцев по месту жительства — с 420 рублей до 1 тыс. Согласно пояснительной записке, это необходимо для усиления контроля на фоне значительных миграционных потоков. По оценкам ведомства, нововведения принесут в бюджет дополнительные 17 млрд рублей, пишут «Известия».