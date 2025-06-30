«Дневной дозор»: Нужны ли Пскову конные патрули?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужны ли Пскову конные патрули для охраны правопорядка по примеру Вологодской области?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Правоохранителей верхом на коне можно встретить в разных странах мира, например в Великобритании конная полиция используется для патрулирования главных парков Лондона, для проведения церемониальных мероприятий и для сдерживания толпы на футбольных матчах. Конная полиция есть и в России - в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Перми, Кемерове, Красноярске и Новосибирске. В её задачи входит обеспечение порядка на массовых мероприятиях — митингах, крупных концертах и фестивалях. В Вологодской области недавно также появились конные патрули для охраны правопорядка и пресечения незаконной торговли алкоголем. Со следующего года начнут использовать в своей работе конные экипажи и вологодские спасатели.
А чем мы хуже? Может быть, и Пскову пора обзавестись конными патрулями?
В областном центре власти уже не первый год ведут борьбу с «лошадницами», которые осуществляют незаконную прокатную деятельность в парках нашего города. Напомним, в 2024 году, на одной из сессий городской Думы были приняты изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова. В соответствии с этими поправками - нахождение и использование лошадей (пони) или иных вьючных и верховых животных на территории муниципалитета запрещено. Нарушением считается и нахождение животных в парках, скверах, на пешеходных зонах, площадях, на территориях памятников архитектуры и искусства и мемориальных комплексов. В настоящее время организовывать катания на лошадях разрешено в Пскове только в сквере по улице Западной и сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Правда, несмотря на все запреты, проезжая мимо Детского парка в самом центре Пскова, мы до сих по можем видеть как лошади и пони катают детей. Так может быть, поменять подход к этой проблеме? Если не получается выгнать лошадниц из парков и скверов, то стоит их «трудоустроить» в конные патрули, пусть приносят пользу обществу?
Конечно, такого рода предложения вызывают общественную дискуссию. Одни считают, что лошадям не место в городе, среди транспорта и выхлопных газов, будь то конная полиция или же прокатные лошади — они должны находиться в более экологически чистой среде, за городом или же на ипподромах. Другие убеждены, что конная полиция или конные патрули дружинников — это отличная идея. Ведь там, где не проехать за нарушителем порядка на машине, можно с легкостью проскакать на коне.
Нужны ли Пскову конные патрули для охраны правопорядка по примеру Вологодской области? Как наличие конных патрулей может отразиться на дорожно-транспортной ситуации? Гуманно ли это, держать лошадей конной полиции в черте города? Эти опросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор»
Директор Псковского конного клуба «Возрождение» Ирина Болт подобную идею не поддерживает и не понимает, зачем небольшому Пскову нужна конная полиция или конный патруль. К идее приобщения к такому виду деятельности «лошадниц» из Детского парка Ирина Болт относится положительно, им нужно найти альтернативный род деятельности. Но сама идея внедрения лошадей в городскую среду на постоянной основе кажется ей весьма сомнительной.
По словам начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимира Папорта, лошадь — это такой же участник дорожного движения, как легковые машины, и дополнительную полосу, как для автобусов, им выделять не нужно.
Экс-директор Псковского ипподрома Вадим Азарьев сообщил, что конные патрули существуют во многих регионах России, и он неоднократно пытался внедрить эту практику в Псковской области, но обстоятельства были против.
Псковский иппотерапевт Кристина Соловьева солидарна с мнением Ирины Болт о том, что лошадям не место в городской среде. Лошадь - животное пугливое, да и современные средства передвижения, такие как мотоциклы, вполне способны заменить коней на сложных маршрутах.
Президент Псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов кавказских войн», председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов, как представитель Северо-Западного казачьего отдела, со своими братьями-казаками официально обращался в администрацию города Пскова где-то 12-13 лет назад с подобной инициативой. По словам Игоря Иванова, конные патрули хорошо себя зарекомендовали еще в 90-х годах прошлого века, а в Пскове есть и ипподром, и специально обученные верховой езде люди, которые конное патрулирование могли бы возродить. Также Игорь Иванов рассказал о том, какие еще плюсы он видит в конной полиции, и высказал свое отношение к девушкам, оказывающим прокатную деятельность на лошадях в парках Пскова.
Фото: Псковский облсовпроф
Председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев не отрицает, что в парковых зонах или местах, куда на машине не проехать, лошади могли бы быть полезны для охраны общественного порядка. Но все-таки это вопрос очень сложный, и в нем есть очень много нюансов.
У директора автономной некоммерческой организации «Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина"» Михаила Герасимова реализация этой идеи вызывает множество вопросов. Если и вводить конное патрулирование, то только на каких-то масштабных городских праздниках, но точно не на повседневную основу.
Конные патрули действительно нужны в определённых ситуациях, где использование других видов транспорта затруднительно или невозможно. Кроме того, они могут быть эффективны для поддержания порядка на больших территориях, где пеший патруль просто не справится. Но, как отметили некоторые наши эксперты, в нашем городе таких обширных пространств попросту нет, а вот дорожный трафик за последние годы вырос, что делает нахождение лошадей на проезжей части большой проблемой. Наши собеседники акцентировали внимание и на том, что на тротуарах коням тоже не особо будут рады. Идея ввести конное патрулирование в Пскове возникла впервые еще в 90-е годы прошлого века, но, как говорится, «воз и ныне там» и, похоже, «Эскадрон гусар летучих» в полицейской форме или с повязками дружинников на рукавах — мы в ближайшее время на наших улицах не увидим.
Александра Братчикова