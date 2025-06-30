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«Дневной дозор»: Нужны ли Пскову конные патрули?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужны ли Пскову конные патрули для охраны правопорядка по примеру Вологодской области?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Правоохранителей верхом на коне можно встретить в разных странах мира, например в Великобритании конная полиция используется для патрулирования главных парков Лондона, для проведения церемониальных мероприятий и для сдерживания толпы на футбольных матчах. Конная полиция есть и в России - в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Перми, Кемерове, Красноярске и Новосибирске. В её задачи входит обеспечение порядка на массовых мероприятиях — митингах, крупных концертах и фестивалях. В Вологодской области недавно также появились конные патрули для охраны правопорядка и пресечения незаконной торговли алкоголем. Со следующего года начнут использовать в своей работе конные экипажи и вологодские спасатели.

А чем мы хуже? Может быть, и Пскову пора обзавестись конными патрулями?

В областном центре власти уже не первый год ведут борьбу с «лошадницами», которые осуществляют незаконную прокатную деятельность в парках нашего города. Напомним, в 2024 году, на одной из сессий городской Думы были приняты изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова. В соответствии с этими поправками - нахождение и использование лошадей (пони) или иных вьючных и верховых животных на территории муниципалитета запрещено. Нарушением считается и нахождение животных в парках, скверах, на пешеходных зонах, площадях, на территориях памятников архитектуры и искусства и мемориальных комплексов. В настоящее время организовывать катания на лошадях разрешено в Пскове только в сквере по улице Западной и сквере между улицей Труда и Сиреневым бульваром. Правда, несмотря на все запреты, проезжая мимо Детского парка в самом центре Пскова, мы до сих по можем видеть как лошади и пони катают детей. Так может быть, поменять подход к этой проблеме? Если не получается выгнать лошадниц из парков и скверов, то стоит их «трудоустроить» в конные патрули, пусть приносят пользу обществу?

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Конечно, такого рода предложения вызывают общественную дискуссию. Одни считают, что лошадям не место в городе, среди транспорта и выхлопных газов, будь то конная полиция или же прокатные лошади — они должны находиться в более экологически чистой среде, за городом или же на ипподромах. Другие убеждены, что конная полиция или конные патрули дружинников — это отличная идея. Ведь там, где не проехать за нарушителем порядка на машине, можно с легкостью проскакать на коне.

Нужны ли Пскову конные патрули для охраны правопорядка по примеру Вологодской области? Как наличие конных патрулей может отразиться на дорожно-транспортной ситуации? Гуманно ли это, держать лошадей конной полиции в черте города? Эти опросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор»

Директор Псковского конного клуба «Возрождение» Ирина Болт подобную идею не поддерживает и не понимает, зачем небольшому Пскову нужна конная полиция или конный патруль. К идее приобщения к такому виду деятельности «лошадниц» из Детского парка Ирина Болт относится положительно, им нужно найти альтернативный род деятельности. Но сама идея внедрения лошадей в городскую среду на постоянной основе кажется ей весьма сомнительной.

«Не понимаю, для чего нужна конная полиция в Пскове. Лошади, которые приучены, конечно, будут хорошо себя чувствовать в городе, только я не понимаю, для чего. В городе стало настолько плотное движение, что на лошади будет не проехать. Есть такие ненормальные, которые могут сигналить и, грубо говоря, подрезать, и им будет всё равно, что это лошадь, они могут нанести ей травму. И где эти лошади будут у нас ездить? По тротуарам, где люди ходят? Надо понимать, что лошади по асфальту ездить нельзя. Они будут задерживать всё движение, то есть будут создаваться пробки. А кто будет убирать за лошадью? Людям это не понравится, они начнут возмущаться».

По словам начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимира Папорта, лошадь — это такой же участник дорожного движения, как легковые машины, и дополнительную полосу, как для автобусов, им выделять не нужно.

«Согласно правилам дорожного движения, у нас существует отдельный раздел, в котором обозначено, что лошади — такие же участники дорожного движения. Как верховые лошади, так и запряжённые. А всадник такой же водитель транспортного средства. Дело в том, что мы не можем сделать дополнительные полосы в Пскове даже для автобусов, а выводить каждый вид транспорта в отдельную полосу - неразумно».

Экс-директор Псковского ипподрома Вадим Азарьев сообщил, что конные патрули существуют во многих регионах России, и он неоднократно пытался внедрить эту практику в Псковской области, но обстоятельства были против.

«Мы готовили группу, готовили лошадей. Я занимался тем, чтобы сделать отделение конной полиции. Съездил в Смоленск, потом в Москву, получил все документы. Мы нашли людей, согласовали с начальником патрульно-постовой службы, отработали все маршруты. Но налоговая и администрация оказались категорически против».

Псковский иппотерапевт Кристина Соловьева солидарна с мнением Ирины Болт о том, что лошадям не место в городской среде. Лошадь - животное пугливое, да и современные средства передвижения, такие как мотоциклы, вполне способны заменить коней на сложных маршрутах.

«Для лошадей город — это стрессы. Техника давно заменила конный труд, есть более проходимые средства, тот же мотоцикл. Я считаю, что конная полиция — это больше для красоты, для антуража. Лошадь - на самом деле животное пугливое, не стоит им пользоваться в таких целях, потому что лошадь может и травму получить, испугаться, нанести травму патрулирующему. В любом случае, ей там не место».

Президент Псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов кавказских войн», председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов, как представитель Северо-Западного казачьего отдела, со своими братьями-казаками официально обращался в администрацию города Пскова где-то 12-13 лет назад с подобной инициативой. По словам Игоря Иванова, конные патрули хорошо себя зарекомендовали еще в 90-х годах прошлого века, а в Пскове есть и ипподром, и специально обученные верховой езде люди, которые конное патрулирование могли бы возродить. Также Игорь Иванов рассказал о том, какие еще плюсы он видит в конной полиции, и высказал свое отношение к девушкам, оказывающим прокатную деятельность на лошадях в парках Пскова.

Фото: Псковский облсовпроф

«Если создать специальный взвод по охране общественного порядка, то это никому не помешает. И хочу подчеркнуть, что конные патрули влияли бы на приток туристов, потому что человек, увидев члена "Добровольной народной дружины" на коне, расскажет и поделиться фотографиями в своём родном крае. Я понимаю, что иногда у некоторых людей вызывает как позитив, так и негатив, что лошадницы нарушают законы и катают детей платно. С ними можно было бы провести переговоры, если они захотят вступить, допустим, в казачество или в дружину, то они могли бы по определённым маршрутам по 2-3 часа в день обеспечивать общественный порядок».

Председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев не отрицает, что в парковых зонах или местах, куда на машине не проехать, лошади могли бы быть полезны для охраны общественного порядка. Но все-таки это вопрос очень сложный, и в нем есть очень много нюансов.

«Обычно конные патрули применяются в тех городах, где есть большие парковые зоны, в которых нельзя ездить на машине и их тяжело обойти пешком. Но лошадь - это такое животное, которому нужно содержание и ветеринарная служба. К этому надо подготовить самих полицейских. Это очень сложное и дорогостоящее, хотя, может, и красивое мероприятие. Полицейский не просто приходит, садится и едет, за лошадью надо ухаживать, кормить, чистить и так далее. Это непросто».

У директора автономной некоммерческой организации «Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина"» Михаила Герасимова реализация этой идеи вызывает множество вопросов. Если и вводить конное патрулирование, то только на каких-то масштабных городских праздниках, но точно не на повседневную основу.

«Речь идёт только о городе Пскове или о территории всей области? Какие будут места патрулирования? Детские парки или улицы, скверы, где люди проживают? Здесь много вопросов, с которыми надо разобраться. Где осуществлять этот конный патруль? Если это большие массовые мероприятия, то да, наверное, это будет красиво, добавит креативности. А если для повседневности, то, наверное, нет».

Конные патрули действительно нужны в определённых ситуациях, где использование других видов транспорта затруднительно или невозможно. Кроме того, они могут быть эффективны для поддержания порядка на больших территориях, где пеший патруль просто не справится. Но, как отметили некоторые наши эксперты, в нашем городе таких обширных пространств попросту нет, а вот дорожный трафик за последние годы вырос, что делает нахождение лошадей на проезжей части большой проблемой. Наши собеседники акцентировали внимание и на том, что на тротуарах коням тоже не особо будут рады. Идея ввести конное патрулирование в Пскове возникла впервые еще в 90-е годы прошлого века, но, как говорится, «воз и ныне там» и, похоже, «Эскадрон гусар летучих» в полицейской форме или с повязками дружинников на рукавах — мы в ближайшее время на наших улицах не увидим.

Александра Братчикова