Общество

Встреча на Кургане Дружбы состоится 5 июля

Уже в ближайшую субботу, 5 июля, пройдёт встреча на Кургане Дружбы – пожалуй, одно из главных мероприятий в сфере отношений Псковской области с Республикой Беларусь. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В этом году Россия – принимающая сторона. На приграничных территориях двух дружественных стран пройдёт возложение гирлянды Воинской славы к памятникам Марии Пынто и Комсомольцам-подпольщикам.

Кроме того, в программе предусмотрена работа интерактивных площадок островского Военно-исторического музея, Музея истории Невеля, поискового объединения «Псковский рубеж», Центра «Воин», а ещё будут партизанский лагерь реконструкторов, лазер-таг и детская игровая зона.

«Вместе с гостями мы по сложившейся многолетней традиции споём «Катюшу». Подумайте о поездке всей семьёй. Событие уникальное, наше, родное. Всех будем ждать!» - сказал губернатор.