Общество

У солдата-срочника в Псковской области выявили кампилобактериоз

Первый случай кампилобактериоза за последние пять лет выявили в Псковской областной инфекционной клинической больнице, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

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18-летний парень, находящийся на срочной службе в армии, был отправлен в полевой выход для отработки практических занятий на местности. 20 мая молодой человек обратился к медикам военной части с жалобами на тошноту, рвоту, температуру выше 39 градусов, боли в животе и жидкий стул. Сослуживцы в медпункт с подобными симптомами не обращались, рассказали в больнице.

22 мая солдат обратился в приемное отделение инфекционной больницы. Биоматериалы пациента направили в ПЦР-лабораторию. В ходе исследования обнаружили бактерию кампилобактер.

Кампилобактериоз – острая кишечная инфекция, возбудителями которой являются бактерии кампилобактеры. Основным источником заражения человека инфекцией служат сельскохозяйственные животные и птицы.