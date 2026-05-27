Спрос на портфельную занятость в Псковской области растет быстрее, чем на полную ставку — аналитики

За последние четыре года количество вакансий с проектной и частичной занятостью в Псковской области увеличилось более чем в два раза (+103%), тогда как рост предложений с полной занятостью идет существенно медленнее (+32%). Одновременно число резюме в сегменте «портфельной» занятости выросло на 39%. Эти данные выявили аналитики ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru, фиксируя переход рынка от модели «один человек — одна работа» к модели многопрофильной карьеры или «портфельной» занятости.

Сейчас на hh.ru размещено более 2,2 тысяч вакансий, где псковские работодатели указывают различные форматы частичной занятости. Доля резюме, в которых псковичи указывают готовность работать сразу в нескольких форматах, уже достигла 24% от общего объема. При этом тренд на «портфельную» занятость охватывает уже более 167 профессий — от рабочих и сервисных ролей до ИТ и аналитики.

Среди соискателей Псковской области наибольший прирост готовности к проектной и частичной занятости за четыре года зафиксирован в сфере страхования (в 2,3 раза), добычи сырья (в 2,2 раза) и медицины и фармацевтики (в 2,1 раз). Далее следуют сельское хозяйство (в 1,8 раз), сфера безопасности и производственное и сервисное обслуживание (в 1,7 раз), управление персоналом и тренинги (в 1,7 раз), а также рабочий персонал (в 1,6 раз).

Псковские работодатели активнее всего наращивают вакансии с проектной и частичной занятостью среди административного персонала (за четыре года в 6,9 раз), в сфере безопасности и добычи сырья (в 5 раз), а также в маркетинге, рекламе и PR (в 4,7 раз). Существенный рост также зафиксирован для домашнего и обслуживающего персонала (в 4,7 раз), в сфере транспорта и логистики (в 3,72 раз), в розничной торговле (в 3,1 раз) и автомобильном бизнесе (в 2,7 раз).

По приросту соискателей, готовых к гибкой и частичной занятости, сильнее всего в Псковской области выделяются продуктовые аналитики (в 7,5 раз) и фармацевты-провизоры (в 5,5 раз). Далее следуют комплаенс-менеджеры (в четырре раза), инженеры ПНР и маркетологи-аналитики (в 3,8 раз), BI-аналитики и аналитики данных (в 3,55 раз), операторы станков с ЧПУ (в 3,5 раз), мастера по ремонту оборудования и техники (в 3,2 раза), а также машинисты (в три раза).

«Если раньше классическая схема карьеры доминировала, то теперь рядом с ней растет сегмент проектной и частичной занятости, позволяя совмещать несколько источников дохода. Для все большего числа специалистов основная работа становится базой в более широком карьерном портфеле, где есть место проектам, подработке или сочетанию нескольких профессиональных ролей», — отмечает директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

Наблюдения аналитиков hh.ru показывают, что гибкие форматы растут преимущественно в производственных, сервисных и прикладных ролях, есть данные о начинающемся росте и в офисных функциях.