Общество

В Госдуме призвали Роскомнадзор разработать меры по защите детей в интернете

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Роскомнадзор с просьбой представить информацию об инициативах ведомства по улучшению законодательства в части защиты детей в интернете.

Ранее ведомство представило доклад о результатах контроля за соблюдением законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в 2024 году. По словам Останиной, исходя из текста доклада, Роскомнадзор не контролировал соблюдение законодательства о защите детей во взаимодействии с контролируемыми лицами, не проводил плановые и внеплановые контрольные мероприятия, а также не проводил документарные или выездные контрольные мероприятия, пишет РИА Новости.

«Просим вас в срок до 7 июля 2025 года представить: предложения по совершенствованию законодательства и мер, направленных на повышение уровня информационной безопасности несовершеннолетних, регулирование производства и оборота информационной продукции для детей», - сказано в обращении на имя главы Роскомнадзора Андрея Липова.

Кроме того, Останина запросила сведения об общем числе обращений о наличии на страницах сайтов в интернете противоправной информации, поступивших в Роскомнадзор и его территориальные органы в 2022-2025 годах, из них отдельно указав категории информации и количество обращений, рассмотренных специалистами Роскомнадзора, ресурсов, доступ к которым ограничен в результате рассмотрения указанных обращений, протоколов об административных правонарушениях, составленных результате рассмотрения указанных обращений, и лиц, привлеченных к административной ответственности.

Парламентарий просит направить ей аналитическую информацию об эффективности имеющихся мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе от информации, содержащейся в печатной, аудио- и видеопродукции, компьютерных играх.