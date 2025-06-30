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Общество

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Городской формат плюс» на выборах

02.07.2025 14:40|ПсковКомментариев: 0

Общество с ограниченной ответственностью «Городской формат плюс» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в рамках избирательных кампаний 12-14 сентября 2025 на территории Псковской области. 

Уведомляем о возможностях ООО «Городской формат плюс» по изготовлению рекламно-агитационной продукции в кампаниях: 

  1. Выборы депутатов Собрания депутатов Великолукского муниципального округа первого созыва;
  2. Выборы депутатов Собрания депутатов Дедовичского муниципального округа первого созыва;
  3. Выборы депутатов Собрания депутатов Куньинского муниципального округа первого созыва;
  4. Выборы депутатов Собрания депутатов Новосокольнического муниципального округа первого созыва;
  5. Выборы депутатов Собрания депутатов Островского муниципального округа первого созыва;
  6. Выборы депутатов Собрания депутатов Палкинского муниципального округа первого созыва;
  7. Выборы депутатов Собрания депутатов Псковского муниципального округа первого созыва;
  8. Выборы депутатов Собрания депутатов Пустошкинского муниципального округа первого созыва;
  9. Выборы депутатов Собрания депутатов Пушкиногорского муниципального округа первого созыва;
  10. Выборы депутатов Собрания депутатов Себежского муниципального округа первого созыва;
  11. Выборы депутатов Собрания депутатов Гдовского муниципального округа первого созыва;
  12. Дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №3.
  13. Дополнительные выборы в Собрание депутатов Струго-Красненского МО I созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

Прайс на услуги: 

Наименование

Техника изготовления

Кол-во, шт

Сумма, руб

1

Евро буклет

Способ печати цифровая, цветность 4+0, бумага мелованная 130 гр.

10 0000

50 220,00

2

Газета

Полноцветная офсетная печать на газетной бумаге 45 гр

120 000

252 000,00

3

Флаеры (двухсторонние)формат А5

Способ печати цифровая, цветность 4+4, бумага мелованная 130 гр.

6000

10 200,00

5

Афиша А2

Способ печати цифровая, цветность 4+0, бумага мелованная 130 гр.

300

54 000,00

6

Афиша А3

Способ печати цифровая, цветность 4+0, бумага мелованная 130 гр.

1200

42 000,00

7

Плакат А4

Офсетная печать 4+0, бумага мелованная глянцевая 130 гр

4000

12 800,00

8

Афиша 0,7х1 м

Способ печати интерьерная, Постерная бумага, 150гр.

90

45 000,00

9

Баннер 3х6 м

Способ печати интерьерная, ткань баннерная 440 гр, с люверсами 20 см и проклейкой края

1

4500,00

10

Баннер 1,5х2м

Способ печати интерьерная, ткань баннерная 440гр, с люверсами 20 см и проклейкой края

1

1 250,00

11

Афиши 0,65х0,9

Способ печати интерьерная, Постерная бумага, 150гр.

12

3 240,00

12

Пленка 3х6 м

Способ печати интерьерная, материал – самоклеющаяся пленка

1

9 300,00

13

Листовка А4

Способ печати цифровая, цветность 4+4, бумага мелованная 130 гр.

10 000

22 000,00

14

Афиша А0

Способ печати интерьерная, Постерная бумага, 150гр.

44

22 440,00

15

Листовка А5

Способ печати цифровая, цветность 4+4, бумага офсетная 80 гр.

165 000

247 500,00
Источник: Псковская Лента Новостей
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