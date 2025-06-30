Общество

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Городской формат плюс» на выборах

Общество с ограниченной ответственностью «Городской формат плюс» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в рамках избирательных кампаний 12-14 сентября 2025 на территории Псковской области.

Уведомляем о возможностях ООО «Городской формат плюс» по изготовлению рекламно-агитационной продукции в кампаниях:

Выборы депутатов Собрания депутатов Великолукского муниципального округа первого созыва; Выборы депутатов Собрания депутатов Дедовичского муниципального округа первого созыва; Выборы депутатов Собрания депутатов Куньинского муниципального округа первого созыва; Выборы депутатов Собрания депутатов Новосокольнического муниципального округа первого созыва; Выборы депутатов Собрания депутатов Островского муниципального округа первого созыва; Выборы депутатов Собрания депутатов Палкинского муниципального округа первого созыва; Выборы депутатов Собрания депутатов Псковского муниципального округа первого созыва; Выборы депутатов Собрания депутатов Пустошкинского муниципального округа первого созыва; Выборы депутатов Собрания депутатов Пушкиногорского муниципального округа первого созыва; Выборы депутатов Собрания депутатов Себежского муниципального округа первого созыва; Выборы депутатов Собрания депутатов Гдовского муниципального округа первого созыва; Дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №3. Дополнительные выборы в Собрание депутатов Струго-Красненского МО I созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

Прайс на услуги: