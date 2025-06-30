Аварийные деревья на острове имени Залита привели в порядок силами ТОС

Аварийные тополи на острове имени Залита в Псковском районе привели в порядок силами территориального общественного самоуправления, сообщается на странице главы района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
Она отметила, что в администрацию района поступало немало обращений от жителей острова имени Залита. Людей тревожило состояние старых разросшихся тополей, многие из которых угрожали линиям электропередачи, имуществу граждан и требовали санации и обрезки.
Задачу установки уличного освещения дороги, идущей от железнодорожного переезда до границы санатория «Череха», в одноименном населенном пункте решило ТОС «Здоровый отдых» совместно с администрацией Ядровской волости.
«Дорогой пользуются жители тринадцати многоквартирных домов деревни Череха. Организовать безопасный проезд и проход для жителей, сделать их проезд и проход безопасным удалось благодаря проекту ТОСа, получившего грант в рамках III районного конкурса, сумма – без малого 180 тысяч рублей. Важный для людей вопросы решен благодаря их участию в ТОС – спасибо всем причастным!» - заключила Наталья Федорова.