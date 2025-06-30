Общество

Аварийные деревья на острове имени Залита привели в порядок силами ТОС

Аварийные тополи на острове имени Залита в Псковском районе привели в порядок силами территориального общественного самоуправления, сообщается на странице главы района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«С каждым годом круг вопросов, которыми занимаются территориальные общественные самоуправления Псковского района, расширяется. Это видно на примере реализованных в этом сезоне проектов», - сказала Наталья Федорова.

Она отметила, что в администрацию района поступало немало обращений от жителей острова имени Залита. Людей тревожило состояние старых разросшихся тополей, многие из которых угрожали линиям электропередачи, имуществу граждан и требовали санации и обрезки.

«Нам удалось это сделать совместно с ТОС "Александровский посад" при реализации проекта "Зеленый остров". Промышленные альпинисты выполнили работы по валке и формовке 15 деревьев диаметром от 20 до 110 см и высотой от 13 до 20 метров. Работы осуществлены на средства регионального гранта в сумме 242 тысячи рублей при софинансировании местного бюджета в размере 60 тысяч рублей», - сообщила глава района.

Задачу установки уличного освещения дороги, идущей от железнодорожного переезда до границы санатория «Череха», в одноименном населенном пункте решило ТОС «Здоровый отдых» совместно с администрацией Ядровской волости.

«Дорогой пользуются жители тринадцати многоквартирных домов деревни Череха. Организовать безопасный проезд и проход для жителей, сделать их проезд и проход безопасным удалось благодаря проекту ТОСа, получившего грант в рамках III районного конкурса, сумма – без малого 180 тысяч рублей. Важный для людей вопросы решен благодаря их участию в ТОС – спасибо всем причастным!» - заключила Наталья Федорова.