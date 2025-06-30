Общество

Психолог раскритиковал установку «мужчины не плачут»

Фраза «мужчины не плачут» давно стала частью культурного наследия многих стран. Она звучит в семьях, школах и даже в кино, формируя у мальчиков и мужчин определённое восприятие своих эмоций и роли в обществе. Как рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин, слезы - это защитная реакция на сильные неприятные чувства: тоску, обиду, одиночество, и мужчины тоже могут плакать.

Фотография: сгенерировано ИИ, источник: shedevrum.ai

«Когда человек испытывает сильные чувства, то плач считается нормой. Он помогает пережить эти чувства. Но что происходит, когда мальчику внушают, что это плохо, что мальчик не должен плакать? Некоторые закрываются и терпят, сжимая кулаки. Многие вместо слез начинают агрессию проявлять, заменяя те эмоции, которые проявлять "нельзя". Бывает так, что все-таки в тихую мужчина плачет, плачет в кабинете у психолога», – объяснил Сергей Лунюшин.

По словам психолога, проплакаться очень даже иногда полезно. Иными словами – вытащить эти эмоции наружу и заново их прожить. При этом в некоторых случаях, когда мужчина плачет в одиночестве, он может испытать чувство вины, пишет RuNews24.ru.

«На самом деле, родителям удобно сказать: "Не плачь, ты ведь мужчина". Ребенок заплакал в детстве, потому что он что-то захотел, но получить не может, а ему запрещают плакать, потому что он мужчина. Думаю, что такая манипулятивная вещь», – резюмировал психолог Сергей Лунюшин.

Важно помнить, что подавление эмоций — одна из главных последствий такой установки, заметил специалист. Когда мальчик с раннего возраста слышит, что плач — это проявление слабости, он учится скрывать свои чувства. В результате у него формируется внутренний барьер для выражения эмоций, что может привести к ряду психологических проблем, добавил эксперт.