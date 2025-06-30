Общество

Фотофакт: Аисты столпились на пушкиногорской поляне

Большое количество аистов скопилось на поляне возле Пушкинских Гор, сообщил Псковской Ленте Новостей очевидец.

«Как вам такое? Невиданно много аистов на полях Пушкиногорского района», - сообщил очевидец.

Напомним, ранее в «Дом белого аиста» в Гдовском районе поступили два аистёнка из деревни Петрилово Плюсского района, где работала экспедиция проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Двух аистят спасли после дорожно-транспортного происшествия, в котором автомобиль задел столб с аистиным гнездом и из него выпали два трёхнедельных пуховых птенца.

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Участники экспедиции проезжали там, когда электрики восстанавливали электролинию, и забрали с собой птенцов. В этот же день их передали в центр.

На выходных в Псковской области был сильный ветер, упало множество деревьев. Специалисты «Россети Северо-Запад» продолжают восстанавливать электроснабжение.