Первый кастинг 8-го сезона «Битвы талантов» состоялся в Пскове

В воскресенье, 30 июня, состоялся первый кастинг 8-го сезона проекта «Битва талантов», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы проекта.
Фото: Ирина Большакова
«Зрители смогли увидеть разнообразные вокальные номера, танцевальные номера, начиная от бальных танцев и заканчивая брейкингом», - отметили организаторы.
Кастинг проходил по двум номинациям: вокал и танец.
В номинации вокал приняли участие:
В номинации танец:
В жюри первого кастинга были директор проекта — Николай Королев, дипломат и лауреат различных конкурсов — певица Анна Бутман и Мисс Псков 2024 гран-при — Валерия Иванец.
По окончании всех кастингов озвучат списки финалистов проекта. Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в День Города.
Организаторами проекта выступают: ПЛН, радио «ENERGY», МК в Пскове, продюсерский центр «Королев продакшн», телеканал «Россия 1», при поддержке управления культуры администрации города Пскова.