Общество

Первый кастинг 8-го сезона «Битвы талантов» состоялся в Пскове

В воскресенье, 30 июня, состоялся первый кастинг 8-го сезона проекта «Битва талантов», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы проекта.

Фото: Ирина Большакова

«Зрители смогли увидеть разнообразные вокальные номера, танцевальные номера, начиная от бальных танцев и заканчивая брейкингом», - отметили организаторы.

Кастинг проходил по двум номинациям: вокал и танец.

В номинации вокал приняли участие:

Варвара Зарвигорова

Дарья Романова

Виолетта Бурлакова

Ксения Погодина

В номинации танец:

Команда «Хоть отбавляй»

Александр Хороводов и Марта Алексашина

Фатиния и Самира

В жюри первого кастинга были директор проекта — Николай Королев, дипломат и лауреат различных конкурсов — певица Анна Бутман и Мисс Псков 2024 гран-при — Валерия Иванец.

По окончании всех кастингов озвучат списки финалистов проекта. Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в День Города.

Организаторами проекта выступают: ПЛН, радио «ENERGY», МК в Пскове, продюсерский центр «Королев продакшн», телеканал «Россия 1», при поддержке управления культуры администрации города Пскова.