Усиление ветра ожидается на территории Псковской области 3-4 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
«Сегодня вечером, начиная с периода 20.00-23.00, с сохранением в течение суток 4 июля местами, преимущественно по северу Псковской области, ожидается усиление юго-западного и западного ветра, порывы 15-19 метров в секунду», - рассказали в МЧС.
Рекомендации для населения при сильном ветре:
- Нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Закрыть окна.
- Машину поставить в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- Находясь на улице, стоить обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- Избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).