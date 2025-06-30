Общество

Усиление ветра ожидается на территории Псковской области

Усиление ветра ожидается на территории Псковской области 3-4 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Сегодня вечером, начиная с периода 20.00-23.00, с сохранением в течение суток 4 июля местами, преимущественно по северу Псковской области, ожидается усиление юго-западного и западного ветра, порывы 15-19 метров в секунду», - рассказали в МЧС.

Рекомендации для населения при сильном ветре: