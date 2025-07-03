Делегация Псковского района приняла участие в праздновании Дня Независимости Республики Беларусь

Делегация Псковского района по приглашению Верхнедвинского районного исполнительного комитета Витебской области Белоруссии приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь и 639-летию образования города Верхнедвинска, сообщила на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Псковского района Наталья Федорова.
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
Глава района, вместе с коллегами из Псковской, Ленинградской и Московской областей поздравили побратимов с двойным праздником.
Глава поделилась, что социальные учреждения Верхнедвинского района представили свои выставки в парковых зонах вблизи праздничных площадок, где делегация смогла ознакомиться с их деятельностью. Также псковичи посетили историко-краеведческий музей средней школы №2 города Верхнедвинска имени Героя Советского союза Н.В. Троян, фонд музея которого располагает более 4 тысяч экспонатов и является центром патриотического воспитания молодежи.
«Отмечу, в этом году исполняется 13 лет побратимским связям Псковского и Верхнедвинского района. Наше межмуниципальное взаимодействие и сотрудничество поступательно развивается в торгово-экономической, образовательной, культурной, спортивной, молодежной и туристической сферах, а также на уровне обмена управленческим практиками в сфере местного самоуправления», - заключила Наталья Федорова.