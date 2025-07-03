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Общество

Делегация Псковского района приняла участие в праздновании Дня Независимости Республики Беларусь

04.07.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

Делегация Псковского района по приглашению Верхнедвинского районного исполнительного комитета Витебской области Белоруссии приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь и 639-летию образования города Верхнедвинска, сообщила на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Псковского района Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Глава района, вместе с коллегами из Псковской, Ленинградской и Московской областей поздравили побратимов с двойным праздником.

«Приняли участие в торжественном митинге в городском сквере Верхнедвинска, где почтили память воинов-освободителей. В парках для горожан и гостей города была организована концертная программа, в официальной части которой передала руководителю Верхнедвинского райисполкома Виталию Лавринову теплые слова поздравлений от жителей нашего района и пожелания развития, процветания, благополучия муниципалитету-побратиму и его жителям! Рады были пообщаться с нашим коллегой, Почетным гражданином Верхнедвинского района Игорем Марковичем», - рассказала Наталья Федорова.

Глава поделилась, что социальные учреждения Верхнедвинского района представили свои выставки в парковых зонах вблизи праздничных площадок, где делегация смогла ознакомиться с их деятельностью. Также псковичи посетили историко-краеведческий музей средней школы №2 города Верхнедвинска имени Героя Советского союза Н.В. Троян, фонд музея которого располагает более 4 тысяч экспонатов и является центром патриотического воспитания молодежи.

 

«Отмечу, в этом году исполняется 13 лет побратимским связям Псковского и Верхнедвинского района. Наше межмуниципальное взаимодействие и сотрудничество поступательно развивается в торгово-экономической, образовательной, культурной, спортивной, молодежной и туристической сферах, а также на уровне обмена управленческим практиками в сфере местного самоуправления», - заключила Наталья Федорова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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