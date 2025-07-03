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Общество

Вузы испытывают рекордное число бот-атак с начала приемной кампании

04.07.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

В первые дни приемной кампании в вузах, которая стартовала 20 июня 2025 года, бот-трафик достиг рекордных значений — до 50% от их общего числа запросов, рассказал руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин.

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«В этом трафике преобладают боты-парсеры. А ботов создают сами абитуриенты для того, чтобы точнее просчитать свои шансы на поступление: они могут подавать документы в несколько вузов, в каждом вузе — на несколько специальностей, при этом в период приемной кампании вчерашние школьники забирают документы, меняют приоритеты, списки поступающих меняются несколько раз в день (а в некоторых вузах — в режиме реального времени)», — сказал он.

По его словам, чтобы просчитать вероятность своего попадания на бюджет в то или иное учебное заведение, претенденты вынуждены постоянно мониторить изменения списков поступающих, которые публикуются на сайтах вузов, пишут «Известия».

«Здесь на помощь приходит бот, который постоянно проверяет (парсит. — Ред.) заветные списки и по номерам СНИЛС отслеживает то, как они изменились: куда передали документы ребята с более высоким баллом ЕГЭ, как они изменили приоритеты в выборе того или иного направления. До недавнего времени подобных парсеров писали будущие студенты технических вузов, но в этом году наблюдается взрывной рост «гуманитарных» парсеров», — указал эксперт.

Абитуриенты гуманитарных и естественных специальностей стали активно использовать ИИ для создания парсинговых ботов для мониторинга списка поступающих.

Источник: Псковская Лента Новостей
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