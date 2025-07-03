Общество

К зарплате в цифровых рублях готовы только 7% псковичей — опрос

Только 7% псковичей готовы к зарплате в цифровых рублях. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков утверждает, что технологически уже все готово к тому, чтобы россияне смогли получать зарплату в цифровых рублях. Сегодня только 7% псковичей готовы получать зарплату в цифровых рублях (в том числе 2% — всю зарплату, а 5% — часть зарплаты). 78% против: «Любой сбой в системе — и человек останется без средств на жизнь».

Мужчины более открыты нововведениям: на зарплату в цифровых рублях готовы 10% представителей сильного пола и только 4% женщин.

Среди горожан с доходом от 100 тысяч рублей в месяц больше как тех, кто готов получать зарплату «в цифре» (12%), так и противников новой формы национальной валюты (77%), по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше.