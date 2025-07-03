Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Нейросеть вместо журналиста, пилот космического корабля, мама мыла раму

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Юлия Магера и Константин Калиниченко обсуждают замену журналистов на нейросети.

Ведущие расходятся во мнении о том, каковы в обозримой перспективе роль и место искусственного интеллекта в медиапрстранстве, и говорят о том, в каких случаях его использование может быть полезно профессионалам массовых коммуникаций, а в каких ИИ никогда не сможет полностью заменить человека.