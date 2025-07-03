Председатель Псковского областного совета профсоюзов поздравил работников потребительской кооперации

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил работников потребительской кооперации, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном совете профессиональных союзов.
По его словам, только благодаря совместным усилиям и солидарности удаётся добиться существенных результатов в защите прав трудящихся и улучшении условий их работы.
«Пусть этот праздничный день станет началом новых свершений и достижений! Уверен, объединив наши усилия, мы достигнем ещё больших высот и создадим максимально комфортные условия труда для всех работников нашего региона. Поздравляю вас с праздником!» — заключил председатель Псковского областного совета профсоюзов.