Общество

Председатель Псковского областного совета профсоюзов поздравил работников потребительской кооперации

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил работников потребительской кооперации, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном совете профессиональных союзов.

«Хочу искренне поблагодарить каждого профсоюзного активиста потребительской кооперации за неоценимый вклад в развитие профсоюзного движения и активную жизненную позицию. Ваше стремление к справедливости и равноправию, желание сделать жизнь коллег лучше вызывает искреннее уважение и заслуживает всяческой поддержки», — сказал Игорь Иванов.

По его словам, только благодаря совместным усилиям и солидарности удаётся добиться существенных результатов в защите прав трудящихся и улучшении условий их работы.

«Пусть этот праздничный день станет началом новых свершений и достижений! Уверен, объединив наши усилия, мы достигнем ещё больших высот и создадим максимально комфортные условия труда для всех работников нашего региона. Поздравляю вас с праздником!» — заключил председатель Псковского областного совета профсоюзов.