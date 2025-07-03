ЦБ ожидает по итогам 2025 года долю безналичных платежей на уровне до 90%

Доля безналичных платежей в общем объеме расчетов в России к настоящему времени достигла 86,7%, а к концу 2025 года этот показатель может вырасти до 90%. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России (ЦБ) Алла Бакина журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

«Мы в этом году не ставили числовых значений, учитывая, что наша доля безналичных операций уже достаточно высока. Мы ставили для себя таким ориентиром именно тренд на повышение, но учитывая текущие цифры, цифры по первому кварталу, мы ожидаем, что к концу года эта величина будет до 90%», - отметила она.

По словам представителя регулятора, безналичная форма расчетов продолжает набирать популярность среди граждан и бизнеса. Это подтверждается данными по росту объемов переводов и оплат картами, пишет ТАСС.

«Обеспеченность наших граждан количеством банкоматов, POS-терминалов за прошлый год увеличилась на 8% и на сегодня превышает 5 млн устройств. Эти показатели выше среднего уровня среди стран G20. Доля платежей по картам за предыдущий год сократилась на 6% и почти за два года - на 10%. При этом растет использование альтернативных платежных инструментов», - заключила она.