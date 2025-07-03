ЦБ ожидает по итогам 2025 года долю безналичных платежей на уровне до 90%

Доля безналичных платежей в общем объеме расчетов в России к настоящему времени достигла 86,7%, а к концу 2025 года этот показатель может вырасти до 90%. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России (ЦБ) Алла Бакина журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.
По словам представителя регулятора, безналичная форма расчетов продолжает набирать популярность среди граждан и бизнеса. Это подтверждается данными по росту объемов переводов и оплат картами, пишет ТАСС.
«Обеспеченность наших граждан количеством банкоматов, POS-терминалов за прошлый год увеличилась на 8% и на сегодня превышает 5 млн устройств. Эти показатели выше среднего уровня среди стран G20. Доля платежей по картам за предыдущий год сократилась на 6% и почти за два года - на 10%. При этом растет использование альтернативных платежных инструментов», - заключила она.