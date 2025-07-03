Общество

Отключение электроэнергии пройдет на улицах Яна Фабрициуса, Гражданской и площади Победы в Пскове

Плановое отключение электроэнергии пройдет на улицах Яна Фабрициуса, Гражданской и площади Победы в Пскове 5 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: администрация Пскова / Telegram

Ограничения введены в связи с проведение капремонта.

Плановое отключение электроэнергии пройдет на улице Яна Фабрициуса в домах №2/17, 3, 4, 5а, 5б, 6, 3а/13, на улице Гражданская в домах №17, 17а, 15, 15а и на улице площадь Победы в доме №1. Об этом псковичей оповещает отделение Псковских районных энергетических сетей.

Ограничения вводятся с 8 утра до 18 часов вечера.