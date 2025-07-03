Общество

В Пскове стартовал прием заявок на грантовый конкурс «Есть идея»

Стартовал прием заявок на грантовый конкурс «Есть идея» в Пскове, сообщил победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Мороз / Telegram

Участники могут получить до 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Конкурс охватывает сразу пять направлений — от волонтёрства и культуры до науки и поддержки подростков.

«Особенно ценно, что все проекты должны быть социально значимыми и полезными для Пскова. Это как раз тот случай, когда инициатива молодых напрямую влияет на качество городской жизни. Я искренне поддерживаю такие конкурсы — они создают пространство для роста, самореализации и настоящего гражданского участия», - сказал Антон Мороз.

Заявки принимаются до конца месяца на почту Псковского городского молодежного центра: pgmc-pskov@mail.ru.

Телефон для справок: +7(811)256-44-44. Итоги подведут до 7 августа.

