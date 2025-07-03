Общество

В России вступил в силу закон о введении уголовной ответственности за «дропперство»

Сегодня, 5 июля, вступает в силу федеральный закон, которым вводится уголовная ответственность за дропперство – соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег, сообщили Официальном канале МВД России.

Новые положения внесены в статью 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Теперь лицо, передавшее из корыстных побуждений другому человеку свою банковскую карту или доступ к ней для совершения неправомерных операций, понесет наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей или в размере своего дохода за период от 3 месяцев до года, или обязательных работ до 480 часов, или исправительных работ на срок до 2 лет, или в виде ограничения свободы на тот же срок. В перечень возможных наказаний также входят принудительные работы на срок до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок. Такое же наказание понесут лица, совершившие мошеннические действия, используя банковскую карту по указанию другого человека.

Кроме того, если человек, не являющийся стороной договора об использовании карты, приобрел или передал ее из корыстных побуждений для совершения неправомерных операций, ему грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, пишет ТАСС.

Также за совершение неправомерной операции через банковскую карту лицом, которое не является ее владельцем, грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет со штрафом от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период от года до трех лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет с аналогичным штрафом или без такового, или с ограничением свободы на срок до 2 лет.

При этом клиент банка, впервые совершивший преступление, освобождается от уголовной ответственности, если активно способствует раскрытию и расследованию преступления, а также добровольно сообщит о лицах, совершивших другие преступления с помощью этой карты.

Введения в законодательство соответствующих норм активно добивались сотрудники Следственного департамента МВД России. Первая редакция законопроекта была сформирована в феврале 2023 года. После активных обсуждений и коллегиальной доработки совместно с заинтересованными ведомствами новый закон был принят. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности для дропперов 24 июня.