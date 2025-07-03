Общество

Делегация Островского района приняла участие в 66-й встрече на Кургане Дружбы

Делегация Островского района приняла участие в 66-й встрече на Кургане Дружбы, сообщил глава района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров

Глава напомнил, что в этом году российская сторона принимающая: «гости из братской Беларуси, наши коллеги и друзья из сопредельной Витябщины посетили праздник на нашей земле».

«Почтили память павших в годы Великой Отечественной войны партизан и подпольщиков заупокойной литией. К мемориалам на российской и белорусской стороне возложили венки и цветы. Все вместе спели «Катюшу». Атмосфера дружбы и единения, которую мы сохранили, дорогого стоит. Будем беречь ее и развивать добрососедские отношения!» - рассказал Дмитрий Быстров.