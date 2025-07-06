Общество

73% компаний Пскова принимают на работу выпускников вузов и колледжей без опыта — опрос

7 из 10 компаний готовы нанимать выпускников вузов и колледжей, не имеющих стажа работы. Наиболее востребованы молодые специалисты в сфере продаж, в финансовом секторе и на производствах. К такому вывожу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители предприятий и организаций из Пскова.

73% компаний Пскова рассказали, что трудоустраивают выпускников вузов без опыта. Выпускники колледжей также имеют хорошие перспективы для трудоустройства: 65% компаний рассматривают молодежь со средним профессиональным образованием на вакантные позиции.

Чаще выпускников вузов и колледжей принимают на работу крупные компании (8 из 10 предприятий с численностью штатов от 1000 человек).

Среди компаний различных сфер деятельности наиболее лояльны к выпускникам в сфере продаж, в финансовом секторе и на производстве. Чаще всего вчерашних выпускников вузов принимают на позиции ИТР, выпускников колледжей — на вакансии квалифицированных рабочих и продавцов.