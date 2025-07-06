Общество

Спикер областного Собрания Александр Котов проведет прием граждан 9 июля

В Пскове на площадке региональной общественной приёмной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева (город Псков, улица Гоголя, дом 9) спикер областного Собрания Александр Котов и депутат Ирина Толмачева проведут личный прием граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

8 июля, во вторник, с 10:00 до 12:00 на вопросы псковичей ответит депутат по единому избирательному округу Ирина Толмачева.

На следующий день, 9 июля в среду, прием проведет спикер областного Собрания, депутат по округу №8 (Дновский, Плюсский, Порховский и Стругокрасненский округа) с 11:00 до 12:00 Александр Котов.

Со своими вопросами к депутатам можно обратиться лично по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9 либо по телефону: 8 (8112) 66-25-12. Требуется предварительная запись.