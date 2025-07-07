Общество

Сотрудники псковского УФСИН вместе с детьми изготовили рамки для семейных фотографий

В преддверии Дня семьи, любви и верности, отмечаемого 8 июля, сотрудники ИК-6 (исправительной колонии) УФСИН России по Псковской области совместно с детьми посетили мастер-класс по изготовлению праздничного сувенира. Мероприятие прошло в библиотеке посёлке городского типа Сосновый Бор Себежского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Началу творческого процесса предшествовало знакомство с историей праздника, легендой о Петре и Февронии, а также тематическая викторина. Затем участникам встречи было предложено сделать на память красивую семейную фоторамку. Родители вместе с детьми с удовольствием приступили к делу: вырезали, склеивали детали из цветной бумаги, мастеря композиции в технике объемной аппликации.

«Фоторамки получились красивыми, оригинальными и трогательными. Все участники получили массу положительных эмоций, ведь подобная совместная деятельность всегда сближает, укрепляет взаимоотношения, предоставляя возможность провести свободное время с родными, друзьями в атмосфере добра и творчества», - поделились в УФСИН.