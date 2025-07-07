Общество

Неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи пройдет в Псковской области

Мероприятия по оказанию правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи пройдут в Псковской области с 7 по 13 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Минюста России по региону.

Неделя правовой помощи приурочена ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, Дню любви, семьи и верности.

Правовая помощь будет оказана в вопросах защиты семейных ценностей, соблюдения прав и интересов молодой семьи, прав детей, опеки, попечительства и по другим вопросам.

В это время состоятся мероприятия по правовому информированию населения. В них примут участие адвокаты и нотариусы Псковской области, представители органов исполнительной власти региона, управления Минюста России по Псковской области, уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в Псковской области.