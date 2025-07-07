Кто чаще прибегает к ринопластике, рассказал хирург

Ринопластика – это хирургическая процедура, направленная на изменение формы и структуры носа. Хотя многие обращаются к ней по эстетическим причинам, существует ряд ситуаций, когда операция необходима по медицинским показаниям. В таких случаях ринопластика помогает восстановить функцию дыхания, устранить дефекты, вызванные травмами или врождёнными аномалиями, а также улучшить качество жизни пациента. Об этом рассказал российский пластический хирург – врач высшей категории, к.м.н., член ISAPS, РОПРЭХ Андрей Леликов.
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По словам пластического хирурга, ринопластика относится к наиболее востребованным и частым операциям, поскольку её выполняют не только женщины, но и мужчины. При этом возраст, когда пациенты прибегают к подобной операции, варьируется от 18 до 50 лет.
Что касается более возрастных представительниц прекрасного пола, то здесь более консервативное восприятие и пожелания по коррекции носа. Как правило, женщины после 40 лет устраняют горбинки, уменьшают крылья носа, уменьшают массивность кончика носа.
При этом реабилитация после ринопластики несколько длительная, чем после других операций. Это обусловлено строением носа. Так, в нем очень мало мягких тканей, которые покрывают костно-хрящевую опору. Поэтому отёк длится несколько дольше и более заметен.
Обычно госпитализация длится один день. Естественно, операция выполняется под общей анестезией. В течение 7-14 дней после операции необходимо носить лангетку, которая зафиксирует ткани в нужном положении, пишет RuNews24.ru.
«Такая операция очень востребована. Даёт массу положительных эмоций, но нужно выполнять её только у квалифицированного хирурга с хорошим опытом», – резюмировал пластический хирург Андрей Леликов.