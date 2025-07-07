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Общество

Кто чаще прибегает к ринопластике, рассказал хирург

07.07.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Ринопластика – это хирургическая процедура, направленная на изменение формы и структуры носа. Хотя многие обращаются к ней по эстетическим причинам, существует ряд ситуаций, когда операция необходима по медицинским показаниям. В таких случаях ринопластика помогает восстановить функцию дыхания, устранить дефекты, вызванные травмами или врождёнными аномалиями, а также улучшить качество жизни пациента. Об этом рассказал российский пластический хирург – врач высшей категории, к.м.н., член ISAPS, РОПРЭХ Андрей Леликов.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

По словам пластического хирурга, ринопластика относится к наиболее востребованным и частым операциям, поскольку её выполняют не только женщины, но и мужчины. При этом возраст, когда пациенты прибегают к подобной операции, варьируется от 18 до 50 лет.

«Нос занимает центр лица, и поэтому общее восприятие лица во многом зависит от формы носа. В разные периоды была разная мода на форму носа. Например, 10-15 лет назад в моде был просто небольшой и ровный нос, который не привлекал к себе особого внимания. Со временем мода несколько изменилась. Сейчас в моде максимально маленькие, курносые носы. Но это относится больше к молодым девушкам, которые стремятся к форме кукольных носов», – отметил пластический хирург. 

Что касается более возрастных представительниц прекрасного пола, то здесь более консервативное восприятие и пожелания по коррекции носа. Как правило, женщины после 40 лет устраняют горбинки, уменьшают крылья носа, уменьшают массивность кончика носа.

«Достаточно часто ринопластика носит и функциональный характер, потому что люди приходят не только с искривлённым наружным носом, но и искривлённой перегородкой носа, которая требует коррекции для улучшения носового дыхания. В данном случае иногда привлекаются лор-врачи для более серьёзной коррекции», – добавил врач.

При этом реабилитация после ринопластики несколько длительная, чем после других операций. Это обусловлено строением носа. Так, в нем очень мало мягких тканей, которые покрывают костно-хрящевую опору. Поэтому отёк длится несколько дольше и более заметен.

«Соответственно, окончательный результат после ринопластики можно увидеть через 4-12 месяцев. Все зависит от толщины кожи, от объёма операции», – пояснил Андрей Леликов.

Обычно госпитализация длится один день. Естественно, операция выполняется под общей анестезией. В течение 7-14 дней после операции необходимо носить лангетку, которая зафиксирует ткани в нужном положении, пишет RuNews24.ru.

«Такая операция очень востребована. Даёт массу положительных эмоций, но нужно выполнять её только у квалифицированного хирурга с хорошим опытом», – резюмировал пластический хирург Андрей Леликов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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