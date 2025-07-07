Общество

Островский ТОС «Шаг в будущее» привлек более 1 миллиона рублей

Территориально-общественное самоуправление города Острова «Шаг в будущее» привлек 1,3 миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Островского района.

Фото здесь и далее: администрация Островского района

Как сообщили в администрации, с 2021 года ТОС выиграл несколько грантов на региональном и муниципальном уровнях. На месте мусорной свалки появилась детская площадка, восстановлено уличное освещение, отремонтирован мост через ручей. В прошлом году были проведены мелиоративные работы и осушено болото.

Благодаря активным гражданам микрорайон Лапинки постепенно преображается.

«Вовлечь людей сложно, но у нас сложился дружный коллектив. Я занимаюсь этим, потому что это наш дом, место, где живут наши дети. Это требует много времени и усилий, но результат приносит удовлетворение», – поделилась председатель ТОС «Шаг в будущее» Виктория Тирановская.

В планах у ТОСа восстановление футбольного поля, расчистка липовой аллеи и ремонт пешеходных дорожек.