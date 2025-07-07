Медали «Родительская слава Псковской области» получили четыре многодетные семьи

Медали «Родительская слава Псковской области» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей четырем многодетным семьям вручил губернатор Михаил Ведерников сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
С приветственным словом выступил глава региона Михаил Ведерников.
Михаил Ведерников подчеркнул, что область реализует собственные меры поддержки семей, включая единовременные пособия при рождении ребенка, помощь в приобретении жилья и медицинское обслуживание. Особое внимание уделяется поддержке многодетных семей, которым положены дополнительные выплаты и социальные льготы.
Особое событие нынешнего года — запуск конкурса фонда «Княгиня Ольга» «Многодетная семья», победители которого получают автомобили марки «Газель». В текущем году таких автомобилей будет два.
За заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи медалью «Родительская слава Псковской области» награждены:
После церемонии награждения многодетные семьи отправились на чаепитие в зале правительства Псковской области.
Медаль «Родительская слава Псковской области» учреждена указом губернатора от 23 августа 2019 года № 72-УГ «О наградах Псковской области». Медаль вручается за заслуги в воспитании детей, выплачивается единовременное пособие в размере 30 тысяч рублей.
8 июля на территории региона в муниципальных районах проходят праздничные мероприятия, посвященные сохранению семейных традиций, в том числе чествование семей, организуются мастер-классы.