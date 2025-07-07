Общество

Медали «Родительская слава Псковской области» получили четыре многодетные семьи

Медали «Родительская слава Псковской области» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей четырем многодетным семьям вручил губернатор Михаил Ведерников сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

С приветственным словом выступил глава региона Михаил Ведерников.

«Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности. Подчеркну, что поддержка семей остается приоритетом как на региональном, так и на федеральном уровнях. Благодаря государственным программам появляются новые образовательные учреждения, улучшается оснащение школ и детских садов современным оборудованием», — отметил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что область реализует собственные меры поддержки семей, включая единовременные пособия при рождении ребенка, помощь в приобретении жилья и медицинское обслуживание. Особое внимание уделяется поддержке многодетных семей, которым положены дополнительные выплаты и социальные льготы.

Особое событие нынешнего года — запуск конкурса фонда «Княгиня Ольга» «Многодетная семья», победители которого получают автомобили марки «Газель». В текущем году таких автомобилей будет два.

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«Медаль "Родительская слава" - тоже часть политики поддержки многодетных семей. Мы учредили ее в 2019 году, и церемония быстро стала важной составляющей общественной жизни. Благодаря таким мероприятиям регион больше узнает о многодетных, больших и крупных семьях. По сути, для региона это действительно исключительная ответственность, огромный труд, который заслуживает уважения. Благодарю вас за то, что вы представляете традиционные ценности и достойное воспитание ваших детей», - заключил Михаил Ведерников.

За заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи медалью «Родительская слава Псковской области» награждены:





Сергей и Надежда Тимофеевы;

Роман и Антонина Холявченко;



Елена Васильева;

Елена Васильева; Андрей и Ирина Веселовы.

















После церемонии награждения многодетные семьи отправились на чаепитие в зале правительства Псковской области.

Медаль «Родительская слава Псковской области» учреждена указом губернатора от 23 августа 2019 года № 72-УГ «О наградах Псковской области». Медаль вручается за заслуги в воспитании детей, выплачивается единовременное пособие в размере 30 тысяч рублей.

8 июля на территории региона в муниципальных районах проходят праздничные мероприятия, посвященные сохранению семейных традиций, в том числе чествование семей, организуются мастер-классы.