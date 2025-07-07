Общество

«Кибердружину» предложили создать в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, с представителями исполнительных органов области, правоохранительных и силовых структур, а также руководством муниципальных образований глава региона обсудил ряд вопросов, касающихся профилактики экстремистских проявлений, в том числе в молодежной среде.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

В рамках государственной программы по обеспечению правопорядка и плана мероприятий Стратегии противодействия экстремизму в РФ на территории Псковской области обеспечен комплексный подход к реализации межведомственных мероприятий информационного, профилактического, технического и иного характера, направленных на создание в регионе эффективной системы профилактики.

Особое внимание уделяется мониторингу контента в средствах массовой информации и сети «Интернет». Участники корсовещания обсудили возможность создания в регионе «кибердружины», представители которой усилили бы эту работу.

В целях повышения уровня цифровой грамотности только силами молодежного регионального блока в этом году было проведено более 50 мероприятий для обучающейся молодежи Псковской области, педагогов и родителей, в которых приняли участие порядка тысячи человек. Также проведено около 300 индивидуальных консультаций, в том числе с членами семей участников СВО.

Руководители исполнительных органов региона выступили с докладами о вовлечении молодежи в образовательную, патриотическую и культурную деятельность, а также о проведении мероприятий, направленных на развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.

Еще одна тема для обсуждения — реабилитация, адаптация и адресное сопровождение участников специальной военной операции. Поддержку в вопросах финансового, жилищного, медицинского обеспечения, а также трудоустройства демобилизованных граждан оказывают правительство области, региональные министерства и филиал госфонда «Защитники Отечества». Комплексное сопровождение позволяет в оперативном режиме найти решение проблемных вопросов уволенных участников СВО и встроить ветеранов в мирную жизнь экономически и социально. В правительстве отметили, что из 386 участников СВО, состоящих на сопровождении в филиале фонда, трудоустроено свыше 60%, в том числе более 30 человек с инвалидностью.

Большое внимание региональные власти уделяют популяризации спорта и здорового образа жизни среди участников СВО, вовлечению ветеранов боевых действий и членов их семей в занятия физкультурой, а также развитие системы патриотического воспитания детей и подростков.