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Общество

Прайс на изготовление и размещение агитационных материалов на сайте «МК-Псков.ру»

08.07.2025 14:18|ПсковКомментариев: 0

Публикуем сведения о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения ООО «Норд-Вест Проект» предвыборных агитационных материалов на сайте «МК-Псков.ру», оказанных зарегистрированным кандидатам в период избирательной кампании с 12 по 14 сентября 2025 года на выборах:

  • Выборы депутатов Собрания депутатов Псковского муниципального округа первого созыва;
  • Дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №3;

Наименование

Период размещения

Стоимость

 

Баннер на главной странице

 

1 месяц

50 000 рублей

1 неделя

20 000 рублей

Изготовление баннера

 

3 000 рублей

Размещение статьи (интервью, выступления) до 1,5 страниц А4 – 14 кеглем, в ленте новостей

-

10 000 рублей

Подготовка и размещение на сайте текстовой расшифровки радиовыступления на радиоканале «60FM»

-

10 000 рублей

Размещение пресс-релиза (информационного сообщения) 1 стр.А4 -14 кеглем

 

4 500 рублей

Закрепление материала в ТОП, 3 дня

 

10 000 рублей

Изготовление фоторепортажа

 

5 000 рублей

Размещение материала (репост) в группах МК в Пскове в соц.сетях (на выбор Заказчика: ВК, Telegram)

1 шт.

1 000 рублей

Размещение фото в разделе «фоторепортажи»

1 неделя

15 000 рублей

Размещение видеоролика на сайте (без закрепления) * при условии заказа публикации

До 30 сек.

5 000 рублей

Изготовление информационного видеосюжета

До 3 мин.

От 15 000 рублей

Адаптация материала

 

1 000 рублей
  • новости (работа журналиста)

 

1 500 рублей

Подготовка статьи (работа журналиста)

 

5 000 руб.

НДС не облагается.

Адрес: Псков, ул. Петровская, д.51 (9 этаж) тел./факс (8112) 720-120

Источник: Псковская Лента Новостей
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