Общество

Торжественное награждение в День семьи, любви и верности прошло в Острове

Чествование семей, живущих в браке не одно десятилетие, состоялось в Острове 8 июля в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram-канал

«Семья – главная духовная опора человека. Именно в семье мы находим поддержку и понимание, черпаем силы и вдохновение. Очень приятно, что в нашем районе есть такие замечательные люди, которые через всю жизнь пронесли сердечность, взаимопонимание и согласие. От души желаю, чтобы в каждой семье царили любовь, мир, взаимопонимание. Потому что, если у нас есть крепкие семьи, у нас всегда будет крепкое и сильное государство. Доброго здоровья, счастья, мира и благополучия на долгие годы вперёд. С праздником!» - обратился к жителям района глава.

В ходе торжественной церемонии награждения вместе с букетами цветов и памятными подарками были вручены награды по трём номинациям:

за 50 лет совместной жизни девять островских семей получили юбилейные медали;

за сохранение семейных традиций, долголетие совместной жизни и в связи с Днём семьи, любви и верности одной из семейных пар вручена грамота оргкомитета;

за многолетний семейный союз три семьи награждены дипломом муниципалитета.

Дмитрий Быстров подчеркнул, что торжественную обстановку на церемонии награждения поддержала начальник отдела ЗАГС администрации Островского района Ирина Ермоленко, которая приглашала пары для росписи в символической Книге почётных юбиляров.