Торжественное награждение в День семьи, любви и верности прошло в Острове

Чествование семей, живущих в браке не одно десятилетие, состоялось в Острове 8 июля в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram-канал
«Семья – главная духовная опора человека. Именно в семье мы находим поддержку и понимание, черпаем силы и вдохновение. Очень приятно, что в нашем районе есть такие замечательные люди, которые через всю жизнь пронесли сердечность, взаимопонимание и согласие. От души желаю, чтобы в каждой семье царили любовь, мир, взаимопонимание. Потому что, если у нас есть крепкие семьи, у нас всегда будет крепкое и сильное государство. Доброго здоровья, счастья, мира и благополучия на долгие годы вперёд. С праздником!» - обратился к жителям района глава.
В ходе торжественной церемонии награждения вместе с букетами цветов и памятными подарками были вручены награды по трём номинациям:
Дмитрий Быстров подчеркнул, что торжественную обстановку на церемонии награждения поддержала начальник отдела ЗАГС администрации Островского района Ирина Ермоленко, которая приглашала пары для росписи в символической Книге почётных юбиляров.