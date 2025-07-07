Общество

Минздрав утвердил стандарты медицинской помощи при аборте

Стандарты медицинской помощи при искусственном аборте на сроках до 12 недель беременности и от 12 до 22 недель утверждены Минздравом России. Соответствующие приказы ведомства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно утвержденному стандарту, для пациенток со сроком беременности до 12 недель будут проводиться прием врача акушера-гинеколога, определение группы крови и резус-фактора, микроскопическое исследование мазков, ультразвуковые исследования матки и придатков, а также УЗИ плода. Впоследствии должен быть организован ежедневный осмотр пациентки врачом, а также прием врачом-терапевтом и медицинским психологом.

Минздрав определил перечень препаратов, применяемых согласно стандартам оказания помощи при прерывании беременности, в него вошли мизопростол, мифепристон, доксициклин, азитромицин, метронидазол и иммуноглобулин человека антирезус Rho[D].

Пациентки со сроком беременности от 12 до 22 недель также будут проходить прием врача акушера-гинеколога, после чего специалисты должны провести микроскопическое исследование влагалищных мазков, ориентировочное исследование системы гемостаза и взять общий анализ крови. Медицинскими учреждениями организуется ежедневный осмотр пациентки врачом и ее прием врачом-терапевтом и медицинским психологом, пациентка также направляется на ультразвуковые исследования матки и придатков.

В перечне хирургических, эндоскопических, эндоваскулярных и других методов лечения, требующих анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения, указаны кесарево сечение и плодоразрушающая операция. Среди применяемых в лечении препаратов доксициклин, азитромицин, метронидазол, иммуноглобулин человека антирезус Rho[D] и бромокриптин, пишет ТАСС.