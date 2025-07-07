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Многодетная первая вице-миссис Псков поздравила всех с днем семьи, любви и верности

08.07.2025 21:43|ПсковКомментариев: 0

Действующая первая вице-миссис Псков 2024 Сабина Павликова поздравила псковичей и гостей города с Днем Петра и Февронии, сообщили Псковской Ленте Новостей представители вице-миссис.

 «Всех поздравляю с всероссийским днём семьи, любви и верности, пусть в каждом сердце горит огонёк счастья, добра, заботы и любви, согревая этот необъятный мир. От всего сердца желаю любви и верности семье. Будьте опорой и поддержкой друг другу. Помните, что семья — это самое главное в жизни», - сказала вице-миссис.

Сабина Павликова -  многодетная мама и любящая жена, военнослужащая 104 десантно-штурмового полка на должности операционной медицинской сестры высшей категории, участник боевых действий. Является абсолютной чемпионкой ВДВ, и Вооруженных сил Российской Федерации, также золотым и бронзовым призером мира в военно-прикладном виде спорта (Army games «Военно-медицинская эстафета») защитила КМС по военному многоборью, чемпионка по стрельбе среди женщин ВС РФ автомат ак-74 и ПМ -пистолет Макарова).

 

В этом году Сабина Павликова будет представлять Псков на всероссийском конкурсе «Миссис Россия 2025» в Москве.

Источник: Псковская Лента Новостей
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