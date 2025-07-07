Общество

Многодетная первая вице-миссис Псков поздравила всех с днем семьи, любви и верности

Действующая первая вице-миссис Псков 2024 Сабина Павликова поздравила псковичей и гостей города с Днем Петра и Февронии, сообщили Псковской Ленте Новостей представители вице-миссис.

«Всех поздравляю с всероссийским днём семьи, любви и верности, пусть в каждом сердце горит огонёк счастья, добра, заботы и любви, согревая этот необъятный мир. От всего сердца желаю любви и верности семье. Будьте опорой и поддержкой друг другу. Помните, что семья — это самое главное в жизни», - сказала вице-миссис.

Сабина Павликова - многодетная мама и любящая жена, военнослужащая 104 десантно-штурмового полка на должности операционной медицинской сестры высшей категории, участник боевых действий. Является абсолютной чемпионкой ВДВ, и Вооруженных сил Российской Федерации, также золотым и бронзовым призером мира в военно-прикладном виде спорта (Army games «Военно-медицинская эстафета») защитила КМС по военному многоборью, чемпионка по стрельбе среди женщин ВС РФ автомат ак-74 и ПМ -пистолет Макарова).

В этом году Сабина Павликова будет представлять Псков на всероссийском конкурсе «Миссис Россия 2025» в Москве.