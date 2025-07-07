Общество

Родственников павшего островича-красноармейца разыскивают поисковики

Родственников павшего красноармейца из Острова ищут участники экспедиции «Поиск-МГИВ» Сибирского кадетского корпуса, сообщается в Telegram-канале поискового отряда «След "Пантеры"».

«Разыскиваются родственники Евдокимова Ивана Евдокимовича 1915 года рождения, умершего от ран 12 марта 1942 года в 32 медсанбате 80 стрелковой дивизии. Место рождения: Псковская область, Островский район, деревня Заноги. Жил по адресу: город Остров, улица 1-Мая, дом 11, квартира 9», - говорится в сообщении.

Останки бойца нашли в Ленинградской области на месте неучтенного захоронения 32 медсанбата 80 стрелковой дивизии. Личность установили по архивным документам.

2 сентября 2025 года состоится торжественное захоронение останков на воинском мемориале в деревне Оломна Ленинградской области. Координатор поиска: Анжела Смирнова, +7-913-782-68-63.