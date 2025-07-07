Общество

Борис Елкин: День освобождения Пскова — повод напомнить о памятных местах военной истории

День освобождения города Пскова является важным поводом вспомнить исторические места, связанные с героическими страницами борьбы против немецко-фашистских захватчиков, заявил глава города Борис Елкин на онлайн-брифинге в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«У нас действительно великий город – Город воинской славы. У нас очень много памятных мест, приуроченных к тем трагическим событиям, к событию окончания Великой Отечественной войны. Конечно, мероприятия в День освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков будут проводиться на многих из них», - сказал Борис Елкин.

Градоначальник подчеркнул, что в преддверии праздника городские власти планируют посетить мемориалы и памятники, организовав традиционное мероприятие по увековечению памяти защитников Отечества.

«Мы обязательно вместе с депутатам будем уже традиционно объезжать памятные места. Те, кто подписан на мои соцсети, видит, что по выходным я выкладываю информацию по поводу Героев Советского Союза и героев Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы. Как итог, выясняется, что очень многие даже не знают, в честь кого названы улицы, где они живут. А это очень важно помнить и знать. Многие горожане даже не знают, где какие-то улочки находятся. В год Великой Победы, в Год защитника Отечества очень важно, чтобы мы помнили свою историю. День освобождения города – это повод напомнить горожанам о тех местах, которые так или иначе связаны с теми трагическими и славными событиями из истории нашей страны», - заключил Борис Елкин.

Напомним, во время Великой Отечественной войны город Псков сильно пострадал. Был захвачен немецкой армией 9 июля 1941 года и освобожден 23 июля 1944 года. В 2009 году Пскову было присвоено звание «Город воинской славы». День города отмечается 23 июля.