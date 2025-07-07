Общество

Псковичи представляют регион на форуме «Территория смыслов»

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» проходит в Солнечногорске, Московская область. С 7 по 11 июля на смене «Семья» Псковскую область представляет семья Екимовых, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив».

Фотографии: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

Главная тема смены – сохранение демографического суверенитета России и укрепление института семьи. Для участников подготовлена разнообразная программа: групповая работа по тематическим трекам, атмосферные мероприятия по направлениям, встречи с официальными гостями.

Задача участников – выработать предложения, которые лягут в смысловую основу нового круглогодичного семейного центра. Его планируют создать в ближайшее время в одном из регионов России, в каком именно – организаторы еще не сообщили.

«Для нас это возможность получить уникальные знания от экспертов, найти друзей и единомышленников, вдохновиться. Отмечу, что смена по-настоящему семейная: очень крутая инфраструктура, безопасное пространство, комната матери и ребенка, детские стульчики, игровые комнаты с нянями – всё организовано на высшем уровне», – рассказала Виктория Екимова.

Форум «Территория смыслов» – проект платформы «Росмолодёжь. Форумы», которая помогает молодым людям найти и реализовать свои мечты и таланты в России.