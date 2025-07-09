Общество

Великие Луки встретили участников бронепробега «Дорога мужества»

Великие Луки встретили участников бронепробега «Дорога мужества», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

9 июля в 17:00 на площади Ленина в Великих Луках состоялась торжественная встреча участников седьмого бронепробега «Дорога мужества». Акция проходит по маршруту: Москва – Ржев – Великие Луки – Псков – Великий Новгород – Валдай – Тверь и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Открыл мероприятие торжественный приветственный блок, в котором представители администрации города выразили благодарность участникам за сохранение исторической памяти и вклад в патриотическое воспитание молодежи.

С приветственным словом выступили заместитель главы города Николай Андросович и заместитель главы администрации Екатерина Семенова. Николай Андросович подчеркнул особую значимость акции в юбилейный год Великой Победы.

«Мы подтверждаем нашу решимость хранить историческое наследие и воспитывать в молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности», - сказал он.

«Пусть дорога, по которой вы следуете, будет для каждого напоминанием: подвиг жив, пока жива наша память. Пока мы храним эту память — наша история будет сильной, а страна — непобедимой», - отметила замглавы города.

С речью выступили также президент Межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Алексей Мигалин и член организации Евгений Скворцов.

В рамках мероприятия состоялась символическая передача капсулы земли Брестской крепости заместителю главы города Великие Луки. После этого участники пробега и горожане возложили венок и цветы к стеле «Город воинской славы».

На территории площади Ленина представили экспозицию раритетной военной техники, участвующей в пробеге. Также для гостей мероприятия прошла тематическая викторина по истории Великой Отечественной войны и деятельности контрразведки «Смерш», победители которой получили призы от брендов «Звезда» и «Урал».

Завершилась программа фотосессией с участниками пробега и торжественным нанесением звезды на брендированный автобус, символизирующей Великие Луки как один из ключевых пунктов маршрута «Дороги мужества».

Напомним, что сегодня, 10 июля колонна прибудет в Псков. Технику можно будет увидеть по адресу: площадь Победы, 1. Статистический показ техники пройдет в Пскове с 15:00 до 17 00.