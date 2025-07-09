Общество

Марина Гаращенко: Порховская больница — изначально более мощная медорганизация

Для присоединения четырех филиалов была выбрана Порховская межрайонная больница в связи с тем, что она является более мощной и структурированной медицинской организацией. Об этом рассказала министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко в рамках парламентского часа на 46-й сессии Псковского областного Собрания 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хочу остановиться лишь на реорганизуемой Порховской межрайонной больнице. У жителей Дедовичского района и у вас, уважаемые депутаты, было много вопросов, почему головной организацией выбрана Порховская межрайонная больница, а не Дедовичская. Порховская больница изначально более мощная и структурированная медицинская организация – и по количеству врачей и среднего медицинского персонала, и по уровню их заработной платы», - сказала министр.

Напомним, Порховская межрайонная больница становится головной организацией, а Дновский филиал, Бежаницкая межрайонная больница с Локнянским филиалом, Дедовичская районная больница - обособленными структурными подразделениями-филиалами.