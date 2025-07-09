Общество

Привести в порядок прилегающие к ФАПам территории призвал Алексей Севастьянов

Обратить внимание на благоустройство территорий, прилегающих к новым фельдшерско-акушерским пунктам (ФАПам), призвал депутат от «Единой России» Алексей Севастьянов в рамках 46-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я очень сильно верю, что вы не просто верите, а знаете, куда ведете наше здравоохранение. У меня большая просьба, пожалуйста, к вам. У вас сейчас большая нагрузка, очень много работы. Пожалуйста, приведите в порядок прилегающую территорию к ФАПам, которые мы так долго строим. Как минимум скосите траву, как минимум уберите борщевик хотя бы от входа», - сказал депутат.

Министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко отреагировала: «Сделаем».