Общество

Удвоены расходы на горячее питание для малообеспеченных студентов псковских колледжей

Удвоены расходы на горячее питание для малообеспеченных студентов псковских колледжей и училищ. Депутаты на 46-й сессии Псковского областного Собрания 10 июля внесли изменения в закон «Об образовании в Псковской области», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Двукратно повысят расходы на горячее питание для малообеспеченных студентов колледжей и училищ с начала нового учебного года. К льготной категории студентов относится 604 человека.

Определяется стоимость горячего питания (обеда) до 100 рублей в день на одного обучающегося.