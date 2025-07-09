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Общество

Удвоены расходы на горячее питание для малообеспеченных студентов псковских колледжей

10.07.2025 17:06|ПсковКомментариев: 0

Удвоены расходы на горячее питание для малообеспеченных студентов псковских колледжей и училищ. Депутаты на 46-й сессии Псковского областного Собрания 10 июля внесли изменения в закон «Об образовании в Псковской области», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Двукратно повысят расходы на горячее питание для малообеспеченных студентов колледжей и училищ с начала нового учебного года.  К льготной категории студентов относится 604 человека.

Определяется стоимость горячего питания (обеда) до 100 рублей в день на одного обучающегося. 

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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