Удвоены расходы на горячее питание для малообеспеченных студентов псковских колледжей и училищ. Депутаты на 46-й сессии Псковского областного Собрания 10 июля внесли изменения в закон «Об образовании в Псковской области», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
Двукратно повысят расходы на горячее питание для малообеспеченных студентов колледжей и училищ с начала нового учебного года. К льготной категории студентов относится 604 человека.
Определяется стоимость горячего питания (обеда) до 100 рублей в день на одного обучающегося.