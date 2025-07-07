Общество

Запрет использования нецензурной лексики детьми рассмотрели псковские депутаты

Запрет использования нецензурной лексики детьми обсудили депутаты на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 9 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Представленным проектом закона предлагается внести штрафы, а также установить административную ответственность за повторное совершение правонарушений в соответствии с законопроектом «О запрещении использования нецензурной лексики детьми».

Штрафы предлагается установить за допущение использования ребенком нецензурной лексики на объектах юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Размер административного штрафа на должностных лиц в размере 10 тысяч рублей; на юридических лиц - в размере 15 тысяч рублей.

Автор законодательной инициативы - депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия – За Правду!» Олег Брячак - рассказал, что взрослые люди должны делать определенные шаги к тому, чтобы каким-то образом повлиять на то, как дети разговаривают.

«Все присутствующие здесь, в зале, наблюдали картину, которую мы видели неоднократно, находясь в таких-то торговых центрах, парках, просто проходя по улице мимо компаний молодых людей: мы все слышали трехэтажный мат. Одним только штрафом, одним только запретом на то, чтобы дети не ругались матом, мы ситуацию не поправим. Но какие-то шаги мы, взрослые, все равно обязаны делать в этом направлении», — сказал Олег Брячак.

В качестве примера он привел закон о запрете курения в общественных местах, который смог сократить потребление никотина среди жителей РФ.

Депутаты общим мнением не согласились с необходимостью введения правового регулирования ситуации с использованием детьми ненормативной лексики, а также с введением штрафов.

Аргументируя такую точку зрения, депутаты отметили, что вопрос использования ненормативной лексики несовершеннолетними касается тем воспитания и образования. Он должен решаться на уровне просвещения, повышения грамотности и ответственности, а не введением штрафов. Также коллеги Олега Брячака заметили, что в федеральном законодательстве уже есть статьи, регулирующие данный вид проступка. Помимо этого, для введения данного закона необходимо четко определить, какие именно слова можно считать нормативной лексикой, а какие - нет.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова предложила Олегу Брячаку посещать тематические собрания и выражать свое мнение и инициативы в рамках работы с уполномоченным, а депутат Армен Мнацаканян («Единая Россия») предложил сначала ознакомиться с статистикой УМВД России по Псковской области, чтобы оценить степень эффективности регулирования федеральным законом, прежде чем вводить новый региональный закон.