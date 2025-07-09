Общество

По 19 из 25 госпрограмм Псковской области достигнуты результаты выше запланированных

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Псковской области в 2024 году рассмотрели депутаты регионального парламента на июльской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Согласно отчёту, более половины госпрограмм - 19 из 25 - характеризуются высоким уровнем эффективности. Это свидетельствует о достижении результатов выше запланированных. Средним уровнем эффективности характеризуются 4 госпрограммы, низким – 2 госпрограммы, в том числе «Развитие здравоохранения». Тем не менее по итогам 2024 года в регионе зафиксирован рост продолжительности жизни до 68,98 года.

Бюджетные расходы на реализацию госпрограмм в 2024 году составили 57 млрд 771 млн 950 тысяч рублей. Наибольший удельный вес в общих расходах приходится на 4 госпрограммы: «Развитие транспортной системы» - 26%, «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики» - 22,6%, «Развитие здравоохранения» - 15,1%, «Социальная поддержка граждан» - 10,1%. Наименьший удельный вес занимают расходы, предусмотренные на реализацию госпрограмм «Доступная среда» - 0,06% и «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности Псковской области» - 0,08%. Такое максимальное и минимальное распределение сохраняется на протяжении последних четырёх лет.

Уровень кассового исполнения большинства госпрограмм составляет от 95% до 100%. На верхней строчке рейтинга программы «Формирование современной городской среды» и «Обращение с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, на территории Псковской области», минимальный уровень исполнения - 91,23% по госпрограмме «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области».